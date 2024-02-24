بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء الطائف في ختام فعاليّة "مسار قرية التأسيس"

وعبّر المواطنون والزائرون عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على الوطن، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، متمنين الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء، مبدين إعجابهم بأركان الفعاليّة والمجسمات التي عكست القيم الثابتة والمتأصلة وعبّرت عن الماضي والحاضر والمستقبل، مجسدةً ذلك بأسلوب فني بديع للتراث التاريخي للسعودية.