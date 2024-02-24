بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء الطائف في ختام فعاليّة "مسار قرية التأسيس"

وسط حضور شعبي واسع، اختتمت فعاليّة مسار قرية التأسيس فصولها، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس.
وشهد اليوم الختامي من الفعاليّات ليوم التأسيس السعودي الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الطائف، إطلاق الألعاب النارية في سماء الطائف، ابتهاجًا وسعادةً بهذا اليوم العظيم في تاريخ الوطن، واستمتع الحضور بالعروض التي ملأت أرجاء المدينة ابتهاجًا وسط معزوفات وأهازيج وطنية آسرة للأذهان والوجدان.
وعبّر المواطنون والزائرون عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على الوطن، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، متمنين الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء، مبدين إعجابهم بأركان الفعاليّة والمجسمات التي عكست القيم الثابتة والمتأصلة وعبّرت عن الماضي والحاضر والمستقبل، مجسدةً ذلك بأسلوب فني بديع للتراث التاريخي للسعودية.