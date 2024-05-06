بأكثر من 1.6 مليار ريال.. بدء تنفيذ 46 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض

وبيَّنت الشركة أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (23) مشروعًا في مدينة الرياض، وفي عددٍ من محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أنها تغطي أجزاءَ من أحياء: المهدية، الرمال، البيان، الشرق، طويق، العارض، بنبان، الروضة، حي الملك عبدالعزيز، الحمراء، اليرموك، المونسية، الفلاح، المصيف، النرجس، عريض، لبن، وتنفيذ خطوط وشبكات مياه متفرقة في عددٍ من أحياء مدينة الرياض وأجزاء من محافظات المجمعة والزلفي والدوادمي والرين والدرعية ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تقارب (2,000) كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (718) مليون ريال.