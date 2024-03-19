"درب السلامة".. مبادرة للتوعية بالسلامة المرورية في 16 مدينة ومحافظة

وتقوم المبادرة على توزيع وجبات إفطار قبل آذان المغرب على السائقين في المركبات بالتقاطعات المرورية وفي المنافذ، وتقام هذا العام في 16 مدينة ومحافظة منتشرة في 13 منطقة إدارية بالمملكة، وتستهدف أكثر من 60 ألف أسرة يقوم على تنفيذها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.