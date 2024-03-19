"درب السلامة".. مبادرة للتوعية بالسلامة المرورية في 16 مدينة ومحافظة

أطلقت مؤسسة الديوانية التطوعية مبادرة "درب السلامة" في نسختها الأولى للتوعية بالسلامة المرورية على الطرق، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالشراكة مع جمعية أمان الخيرية للتوعية المرورية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم المبادرة على توزيع وجبات إفطار قبل آذان المغرب على السائقين في المركبات بالتقاطعات المرورية وفي المنافذ، وتقام هذا العام في 16 مدينة ومحافظة منتشرة في 13 منطقة إدارية بالمملكة، وتستهدف أكثر من 60 ألف أسرة يقوم على تنفيذها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.
من جهتها، قالت أمل الغامدي المشرف العام على المبادرة في منطقة الباحة: تسهم مثل هذه المبادرات التي تقام بالتعاون مع الجهات العلاقة بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي تحدث أثناء فترات إفطار الصائمين عند التقاطعات المرورية.
وأضافت: كعادة شبابنا وفتياتنا في المنطقة، نتطلع الى مزيد من المبادرات التطوعية في منطقة الباحة لحبنا وشغفنا للتطوع والعمل الخيري في كافة الأصعدة.