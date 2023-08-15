الوطنية للإسكان "NHC" تطلق مشروع بيوت تلال في واجهة الدمام بأسعار تبدأ من 406 آلاف ريال

كما تمتاز الضاحية بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق (الرياض – الدمام) السريع، حيث يسهل الوصول إليها من وجهات مختلفة، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية