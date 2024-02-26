"بيئة مكة" تفتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين م3 من المياه

وباشرت لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكوّنة من جهات حكومية عدة، أعمال المسح وتمشيط الوادي، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغيّر مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيُّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.