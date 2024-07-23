ضبط 3 مقيمين لتلويثهم البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الهندية والنيبالية والبنجلادشية؛ لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية؛ غرامةٌ تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.