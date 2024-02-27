تمرين "سيف السلام 12" يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات العسكرية

وأوضح العقيد علي آل علي؛ أن الوزارات الوطنية المشاركة في تمرين "سيف السلام 12"، تعد عناصر وأدوات قوة ترتكز عليها الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة وتحقيق مكانة دولية متقدمة، ومشاركتها في مثل هذه التمارين تُعزّز العمل المشترك، وتطوّر مفاهيمه، وترفع مستوى التكامل، وتوحّد مجالات التعاون، وتعزّز قدرات القطاعات المشاركة، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع لديها قوات مسلحة على قدرٍ عالٍ من الجاهزية والكفاءة والاحترافية، قادرة على حماية أمن ومصالح وسيادة المملكة من أي اعتداءٍ خارجي، وتعمل مع وزارات الدولة كافة لتحقيق الأمن والاستقرار الوطني.