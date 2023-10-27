"الصندوق السعودي للتنمية" يشارك في معرض المساعدات والإغاثة "إيديكس" بجنيف

وتؤكد مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في "إيديكس" على الأهمية البالغة التي يوليها الصندوق بالشراكات والتعاون في قطاع التنمية العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على مدى حوالي 49 عامًا، وفي ضوء تلك الجهود الإنمائية الراسخة، فقد وصل النشاط الإنمائي التراكمي للصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، إلى دعم وتمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بمبلغ إجمالي ما يقارب 20 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة.