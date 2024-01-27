"نوف الخمشي": "المحتوى التعليمي" أكثر موثوقية من ذي قبل.. و"التعليم الإلكتروني" يُنظّم القطاع

أوضحت متخصصة في صناعة المحتوى التعليمي أن التعليم مشوار لا بد للجميع من مواصلته، وطريق لا مفر من عبوره؛ ففي كل مرحلة يكتسب المتعلم مهارات، تُمكِّنه من العيش في مجتمعه بتناغم، ولكن ماذا بعد التعليم الحكومي الاعتيادي على مقاعد الدراسة؟ وما حال من يسعى إلى اكتساب مهارات تُمكِّنه من مواكبة الرؤية الطموحة لبلده؟