رئيس أرامكو: إطلاق صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

اعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، إطلاق صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة، وقال خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم الأربعاء، "يمثل إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بأرامكو ومشاركتنا في سوق الكربون الطوعي إضافات متميزة في توجهنا نحو الحياد الصفري، ونحن نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد، ومن خلال الصندوق نخطط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، من خلال المساعدة على إنشاء سوق طوعية للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مجدية اقتصادياً".
ويعد الصندوق أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم، الذي تديره شركة أرامكو فينتشرز، امتداداً لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، وسيسعى للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في 2050، إضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
وستشمل مجالات تركيز هذا الصندوق: احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتقدم في كفاءة الطاقة، والحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وحلول الاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الاصطناعي، وسيستهدف الاستثمارات على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك، تخطط أرامكو للمشاركة، من خلال شركتها للتجارة، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظّمه صندوق الاستثمارات العامة، ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والصندوق في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمية يتم إطلاقها في 2023 في السعودية.
وتعليقا على ذلك، قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو "يعد التغير المناخي قضية بالغة الأهمية، لذلك فإن إطار الاستدامة متكامل مع إستراتيجية أرامكو وقراراتها الاستثمارية، وتسخر الشركة الابتكار والتعاون في سعيها لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية، ومن خلال تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسة، تهدف أرامكو إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل".
وتعمل الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بهدف إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً بحلول 2030، مع إمكانية المساعدة على خفض الانبعاثات بشكل كبير في القطاعات التي تصعب إزالة الكربون منها، وتستكشف الشركة فرصاً لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على طول سلسلة القيمة الكاملة لمنتجاتها، وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.