رئيس أرامكو: إطلاق صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

اعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، إطلاق صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة، وقال خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم الأربعاء، "يمثل إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بأرامكو ومشاركتنا في سوق الكربون الطوعي إضافات متميزة في توجهنا نحو الحياد الصفري، ونحن نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد، ومن خلال الصندوق نخطط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، من خلال المساعدة على إنشاء سوق طوعية للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مجدية اقتصادياً".