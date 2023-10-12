وزير الخارجية يناقش مع نظيريه "الفرنسية والإيطالي" استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً أن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنطونيو تاياني.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما جدد رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة.
وأكد وزير الخارجية، على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية، وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف.