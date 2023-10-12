وزير الخارجية يناقش مع نظيريه "الفرنسية والإيطالي" استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما جدد رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة.