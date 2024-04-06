"وقاء" يؤكد: "الخنفساء" المنتشرة نافعة ولا ننصح بمكافحتها.. وخفض النور يقلل وجودها

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" أن الخنافس التي انتشرت مؤخرًا في بعض الأماكن بالسعودية صديقة للبيئة ونافعة، وليس لها أي ضرر على الإنسان أو الحيوان.