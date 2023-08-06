"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة وأتربة وموجة حارة

وتشهد منطقة جازان رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل جازان، وأتربة مثارة على الدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.