"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة وأتربة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية والرياض والباحة وجازان ونجران.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان. وتشهد رياحًا شديدة على الطائف والقنفذة والليث، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والشعيبة والعاصمة المقدسة والكامل وثول وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد رياحًا شديدة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط، وأمطارًا متوسطة على الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل جازان، وأتربة مثارة على الدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة. وتشهد أتربة مثارة على خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.