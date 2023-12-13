بالصور.. الكشف عن مستودعات تحوي مواد عطارة ولحومًا فاسدة بـ"مركزية الطائف"

في جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف على المنطقة المركزية كشفت "بلدية غرب الفرعية" عن ثلاثة مستودعات، تخزن بداخلها كميات من مواد العطارة التي تفتقر للاشتراطات الصحية، من بينها مواد منتهية الصلاحية، بخلاف سوء التخزين الذي كانت عليه في بيئة غير صالحة.
كما تم خلال الجولة في المنطقة المركزية نفسها ضبط مستودع، عبارة عن منزل شعبي مكون من دورين، يحتوي على كميات من اللحوم مجهولة المصدر، والفاسدة، التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويتولى مجموعة من العمالة الوافدة تخزينها وتجهيزها في موقع يفتقر للاشتراطات الصحية.
وقد جرى تطبيق النظام حيال المستودعات المخالفة وإغلاقها بعد مصادرة كامل المضبوطات.