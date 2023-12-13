بالصور.. الكشف عن مستودعات تحوي مواد عطارة ولحومًا فاسدة بـ"مركزية الطائف"

في جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف على المنطقة المركزية كشفت "بلدية غرب الفرعية" عن ثلاثة مستودعات، تخزن بداخلها كميات من مواد العطارة التي تفتقر للاشتراطات الصحية، من بينها مواد منتهية الصلاحية، بخلاف سوء التخزين الذي كانت عليه في بيئة غير صالحة.