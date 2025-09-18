"البيئة" تُعلن اشتراطات تعبئة وتغليف الخضار والفواكه لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية

وأفادت بأن اشتراطات تصميم العبوات البلاستيكية والكرتونية؛ لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، تتطلب أن تكون العبوات مصنعة من مواد مطابقة للمواصفات الغذائية وتتحمل الضغط، إضافةً إلى أن تكون قابلة لإعادة التدوير، وتسمح بمرور الهواء الكافي داخل العبوة، فيما اشترط أن يُراعى في تصميم العبوات الكرتونية أن تصنع من الورق المقوى المموج؛ لتحمل ضغط التخزين، وأن يكون للعبوة غطاء منفصل أو متصل من نفس المادة، كما يجب أن تكون الصناديق الكرتونية بالمنصات مغطاة من الخارج، حتى لا تتعرض للتلوث عند التخزين أو النقل، ويسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأي مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا تؤثر على الثمار.