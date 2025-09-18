"البيئة" تُعلن اشتراطات تعبئة وتغليف الخضار والفواكه لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط واشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه في أسواق النفع العام؛ لضمان تحقيق جودة وسلامة المنتجات الغذائية أثناء المناولة والتوزيع، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان، إضافةً إلى الحفاظ على البيئة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الضوابط شملت اشتراطات بطاقة المنتج الزراعي، والعبوات البلاستيكية والكرتونية، إضافةً إلى مواصفات التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أهمية الالتزام بأن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة على ملصق بطاقة المنتج الزراعي، التي تشتمل على بيانات اسم المنتج، والوزن الصافي، وتاريخ التعبئة، وبلد المنشأ، وتفاصيل المُورد أو المُنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).
وأفادت بأن اشتراطات تصميم العبوات البلاستيكية والكرتونية؛ لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، تتطلب أن تكون العبوات مصنعة من مواد مطابقة للمواصفات الغذائية وتتحمل الضغط، إضافةً إلى أن تكون قابلة لإعادة التدوير، وتسمح بمرور الهواء الكافي داخل العبوة، فيما اشترط أن يُراعى في تصميم العبوات الكرتونية أن تصنع من الورق المقوى المموج؛ لتحمل ضغط التخزين، وأن يكون للعبوة غطاء منفصل أو متصل من نفس المادة، كما يجب أن تكون الصناديق الكرتونية بالمنصات مغطاة من الخارج، حتى لا تتعرض للتلوث عند التخزين أو النقل، ويسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأي مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا تؤثر على الثمار.
ودعت الوزارة المستثمرين والمنتجين على أهمية الامتثال للضوابط والاشتراطات والتقيد بها بما يحقق الجودة والسلامة في تداول المنتجات الزراعية.