لماذا يختلف السكري عن غيره من الأمراض؟ "السفري" يجيب ويوضح التفاصيل

وقال الدكتور "السفري": خلايا بيتا في البنكرياس تبدأ بالفشل التدريجي في إفراز هرمون الأنسولين، ومع مرور الوقت نجد أنها تصل إلى مرحلة الفشل الكامل، واعتماد المريض على الأنسولين الخارجي بشكل أساسي، وهذا يعتمد على عدة عوامل؛ منها الجيني، ومنها مدى اتباع المريض للحمية الغذائية وممارسة النشاط الرياضي، وهذا يختلف من مريض لآخر، فبعضهم خلال عدة سنوات، بينما آخرون ربما لا يصلون إلى هذه المرحلة إلا بعد مرور أكثر من 15 عامًا أو أكثر.