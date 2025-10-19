رئيس هيئة الترفيه يعلن دخول موسم الرياض منصة Roblox العالمية بإطلاق تجارب ترفيهية افتراضية غير مسبوقة

ولا تتوقف التجارب عند هذا الحد، بل ستتطور باستمرار طوال فترة موسم الرياض من خلال تحديثات ومحتوى وأحداث جديدة تُضاف تباعًا للحفاظ على تنوّع التجربة وجاذبيتها، وتشمل هذه التحديثات إطلاق منطقة Beastland من MrBeast احتفالًا بالمنطقة الواقعية، بالإضافة إلى لعبة ملاكمة تحاكي النزالات العالمية التي يستضيفها الموسم، ولعبة مصارعة بالتزامن مع استضافة WWE Royal Rumble في الرياض، إلى جانب منافسة ضخمة بجوائز غير مسبوقة في Roblox، ما يجعل التجربة الرقمية امتدادًا افتراضيًا للموسم الواقعي.