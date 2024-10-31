علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14

من أجل تصميم حاسب محمول يضع معايير جديدة للتصميم خفيف الوزن والمتانة الفائقة، يرتقي HONOR MagicBook Art 14 بمفهوم الابتكار إلى مستويات غير مسبوقة. يتضمن هذا الحاسوب تصميمًا خفيفًا فريدًا من نوعه مع بطارية بتصميم غير متجانس، وهو مصنوع من مواد متقدمة. الجسم مصنوع من سبائك المغنيسيوم، في حين تم تصنيع لوحة المفاتيح من التيتانيوم المتين، مما ينتج عنه وزن أخف بكثير مقارنة بالمواد التقليدية دون المساس بالمتانة. كما يتميز بنظام تبريد بالبخار وتصميم هوائي متكامل لضمان تجربة اتصال سلسة عبر الإنترنت وتبريد فعال للحرارة. كل هذه الميزات تجعل من HONOR MagicBook Art 14 جهازًا خفيفًا للغاية وسهل الحمل، متفوقًا على غيره من الأجهزة الرائدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميم البطارية غير المتجانس استغلال المساحة بشكل أفضل بنسبة 28%، مما يوفر سعة 60 واط في الساعة للاستخدام المطول. يُعد HONOR MagicBook Art 14 الخيار الأمثل للإنتاجية والترفيه بفضل تصميمه الأنيق والمريح، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للطلاب والمحترفين الذين يحتاجون إلى جهاز متين وقابل للحمل للمهام اليومية.