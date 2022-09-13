يركّز على خير البشرية.. ما إسهام المملكة في تقنين تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

يزداد اعتماد البشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بوتيرة متسارعة يومًا بعد يوم، وسواء أدرك البشر أنهم يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي أم لم يدركوا؛ فإن استخدامهم له في تسيير مختلف شؤونهم اليومية لا يتأثر بتوفر إدراكهم له من عدمه، فالذكاء الاصطناعي بات مكونًا أساسيًا في تشغيل وإدارة الأجهزة المنزلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ونظم الملاحة والسفر، وتحديد المواقع، ونظم الرعاية الصحية، والهواتف الذكية، والخدمات المصرفية والمالية، والتجارة الإلكترونية، ويُعتمد عليه في المجالات الصناعية والعسكرية والتعليمية، وغيرها.