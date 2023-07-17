حملة الجبر التجارية للتبرع بالدم تحقق نتائج مميزة بتفاعل منسوبي الشركة

وأوضح عضو مجلس الادارة الأستاذ محمد إبراهيم الجبر؛ أنه إلى جانب المبادرات والبرامج المتعدّدة التي تقوم بها الشركة في إطار رسالة المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها، تحرص على إطلاق مبادرات تُتيح لمنسوبي الشركة المساهمة في خدمة مجتمعهم، كما نشاهد في حملة التبرع بالدم التي حقّقت نتائج مميزة وكانت محل إشادة المسؤولين في بنك الدم، وتابع قائلاً: أسعدنا كثيراً التفاعل والحرص على المشاركة بالتبرع بالدم من جانب الموظفين إيماناً منهم بأهمية ذلك في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذا الدم، وأسأل الله -العلي القدير- أن يكتب الأجر لهم، ولكل مَن أسهم بشكل أو آخر في نجاح هذه الحملة.