محليات

للمحافظة على المخزونات.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

"الفارس": تلبية احتياجات شركات المطاحن.. الكمية موزعة على 10 بواخر
للمحافظة على المخزونات.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، طرح المناقصة السادسة لاستيراد القمح لهذا العام؛ وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أبريل- يونيو 2023م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وتلبية احتياجات شركات المطاحن؛ مبينًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

المؤسسة العامة للحبوب
استيراد القمح

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