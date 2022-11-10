للمحافظة على المخزونات.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وتلبية احتياجات شركات المطاحن؛ مبينًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.