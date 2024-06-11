بنك التنمية الاجتماعية يسعى لتعزيز أطر الابتكار والريادة في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

يشارك بنك التنمية الاجتماعية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين "G20YEA" لعام 2024، بالتعاون مع جمعية "رؤية الريادة"، في القمة التي ستُعقد في مدينة جويانيا وفلورينابلس، البرازيل، من 12 إلى 16 يونيو؛ بهدف تعزيز الجهود الوطنية في دعم رواد الأعمال، وتوفير الموارد والفرص اللازمة للنموّ والتوسع ودفع عجلة الابتكار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف قمّة اتّحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين "G20YEA"، إلى توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة وعرض الأفكار المبتكرة، بمشاركة قادة منظومة رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أهمية هذه المشاركة قائلًا: "تعكس مشاركة البنك في القمة دعم الابتكار والريادة، وتُعبّر عن استراتيجيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإبراز عدد من المشاريع المحلية الرائدة والواعدة التي تعكس الهوية السعودية.
وتطلّع المهندس الحميدي إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال ريادة الأعمال، وتبادل الأفكار، وخلق فرص استثمارية جديدة، مؤكدًا أنّه سيتمّ التعاون مع "رؤية الريادة" خلال القمة بتنظيم ورش العمل والجلسات النقاشية التي تغطّي مواضيع هامة؛ مثل الابتكار في الأعمال، والاستدامة، والتقنية الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد رواد الأعمال الشباب تأسّس ضمن إطار مجموعة العشرين "G20" لدعم وتمكين رواد الأعمال وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة على مستوى العالم، وتهدف إلى توفير منصة شاملة للحوار والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والموجهين وواضعي السياسات في منظومة الشركات الناشئة.