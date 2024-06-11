بنك التنمية الاجتماعية يسعى لتعزيز أطر الابتكار والريادة في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

يشارك بنك التنمية الاجتماعية في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين "G20YEA" لعام 2024، بالتعاون مع جمعية "رؤية الريادة"، في القمة التي ستُعقد في مدينة جويانيا وفلورينابلس، البرازيل، من 12 إلى 16 يونيو؛ بهدف تعزيز الجهود الوطنية في دعم رواد الأعمال، وتوفير الموارد والفرص اللازمة للنموّ والتوسع ودفع عجلة الابتكار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.