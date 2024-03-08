هل يتم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية؟.. تعرَّف على الإجابة

ولا يترتب ضرر على الموقوفة خدماته، ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِفة للخدمات؛ وذلك لحفظ الحقوق، ورفع مستوى الامتثال والالتزام.