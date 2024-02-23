"أمانة جدة" تشارك في احتفالية يوم التأسيس بالتعاون مع مركز أمنياتي للرعاية النهارية

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بمناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام في الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.