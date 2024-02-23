"أمانة جدة" تشارك في احتفالية يوم التأسيس بالتعاون مع مركز أمنياتي للرعاية النهارية

شاركت أمانة محافظة جدة في مبادرة احتفالية يوم التأسيس بممشى الأمير فيصل بن فهد، التي نفّذها مركز أمنياتي المحققة للرعاية النهارية بمشاركة مجموعة من أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة، ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة ومنتسبي المركز، وبمشاركة الهجن والخيل بوصفهما أحد العناصر الثقافية السعودية الأصيلة المرتبطة بتاريخ الوطن الممتد لثلاثة قرون.
وتفصيلاً، أوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بمناسبة يوم التأسيس السعودي، الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام في الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.
ومن ناحيتها، قالت مديرة مركز أمنياتي المحققة للرعاية النهارية أماني فايز الصائغ إن ذكرى تأسيس دولتنا من أجمل الأيام التي نحتفل بها؛ فهي اليوم الذي أُسس فيه كيان سياسي، يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار تحت راية (لا إله إلا الله).
وأضافت "الصائغ": نشكر جولتنا العظيمة على دعمها واهتمامها الكبير بذوي الإعاقة، اللذين يعكسان التزامها بحقوق الإنسان والمساواة والتضامن الاجتماعي.