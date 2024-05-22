بحثا تعزيز التعاون.. وزير الثقافة يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، الدكتور مورياما ماساهيتو؛ وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس الثلاثاء.
وبحث وزير الثقافة مع نظيره الياباني تعزيز فرص التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، في ظل الرؤية السعودية - اليابانية 2030، التي تمثل ترجمة لتاريخٍ حافلٍ من التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية بين الرياض وطوكيو.
وأشاد بما تحقّق من تعاونٍ ثقافي، مؤكداً أهمية تعزيزه وتوسيع آفاقه بما يتماشى مع طموح البلديْن الصديقيْن، مشيراً إلى ما تحظى به مشاركة المملكة في إكسبو أوساكا 2025 من تعاونٍ وفرصٍ للتعرُّف أكثر على ثقافة السعوديين وتاريخهم ورؤيتهم لمستقبلهم، متمنياً التوفيق والنجاح للأصدقاء في اليابان في الاستضافة.
بدوره، شكر وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وزير الثقافة، على ما تقدّمه وزارة الثقافة من فتحٍ آفاق جديدة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى ما تحقّق نتيجة الشراكة المثمرة مع المملكة العربية السعودية في عديدٍ من القطاعات الثقافية، مؤكداً تطلع اليابان للعمل مع المملكة على تعزيز التعاون الثقافي.