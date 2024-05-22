بحثا تعزيز التعاون.. وزير الثقافة يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

بدوره، شكر وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وزير الثقافة، على ما تقدّمه وزارة الثقافة من فتحٍ آفاق جديدة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى ما تحقّق نتيجة الشراكة المثمرة مع المملكة العربية السعودية في عديدٍ من القطاعات الثقافية، مؤكداً تطلع اليابان للعمل مع المملكة على تعزيز التعاون الثقافي.