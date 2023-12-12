بالفيديو.. مغامر سعودي يستكشف بطائرته الخاصة جواهر السياحة في عسير "جبال ملوّنة بركانية"

في مشهد جوي مُهيب للجبال الشامخة في مناطق غرب عسير بحقل لابة، يظهر جبل بركاني بارتفاع 380 مترًا فوق سطح البحر، وبفوّهة عرضها 212 مترًا، والذي يعكس سحر الطبيعة بألوانه البركانية الجميلة.