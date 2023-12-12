بالفيديو.. مغامر سعودي يستكشف بطائرته الخاصة جواهر السياحة في عسير "جبال ملوّنة بركانية"

في مشهد جوي مُهيب للجبال الشامخة في مناطق غرب عسير بحقل لابة، يظهر جبل بركاني بارتفاع 380 مترًا فوق سطح البحر، وبفوّهة عرضها 212 مترًا، والذي يعكس سحر الطبيعة بألوانه البركانية الجميلة.
وصف الكابتن عبدالباري عسيري لـ"سبق" تجربته على طائرته الخاصة من نوع جايروكبتر في زيارة المواقع شرق محافظة البرك بالمميزة والمبهرة، والتي من خلالها يعرف الإنسان عظمة الخالق في خلق هذه الجبال الرواسي المُتشكلة بتضاريسها وألوانها الجذابة.
وأضاف عسيري: أمتلك طائرة أخرى من نوع دايموند، زرت بها دولًا في أوروبا ومدنًا سعودية تعريفاً بما تمتلكه السعودية من جواهر سياحية.