"الخضيري": شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 والمراهقين

قال أستاذ أبحاث المسرطنات د.فهد الخضيري: إن شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 سنة والمراهقين، وإن 80% ممن بدأوا التدخين كانوا تحت سن 17؛ إما بسبب الجليس السيئ، وإما حب التمرد وإظهار أنه كبر واختلف، وإما عوامل تزيين التدخين وكذلك رخص ثمنه.
وأضاف: إن الأغلب يستمر بالتدخين حتى يصاب بمرض بالرئة أو القلب، فيتوقف بسبب المرض، ويكفيهم منه تلك الأرباح خلال فترة التدخين (الغالب يترك التدخين عند سن 33، ويكون قد فقد بعض متعة الحياة وقتها بسبب التدخين، وصار لديه أمراض مزمنة إما بالتنفس وإما القلب).