"الخضيري": شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 والمراهقين

وأضاف: إن الأغلب يستمر بالتدخين حتى يصاب بمرض بالرئة أو القلب، فيتوقف بسبب المرض، ويكفيهم منه تلك الأرباح خلال فترة التدخين (الغالب يترك التدخين عند سن 33، ويكون قد فقد بعض متعة الحياة وقتها بسبب التدخين، وصار لديه أمراض مزمنة إما بالتنفس وإما القلب).