anb راعياً ماسياً ومشاركاً في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"

حيث يشارك عمر العقيل الرئيس التنفيذي للمكتب الرقمي لدى البنك العربي الوطني في جلسة للحديث عن "مستقبل المدفوعات والتحديات والحوكمة"، في حين ستتناول منار العسكر رئيسة البيانات والتحليلات في جلسة نقاشية سبلالاستفادة من المنصات والبيانات. وتشارك نوره المنيف رئيسة تقنية الأعمال لدى البنك في جلسة حوارية تتمحور حول تبسيط تقنيات الدفع. فيما يسلط عمر الحامضة رئيس قسم البطاقات ومدفوعات التجزئة الضوء على آفاق ومستقبل التطبيقات الذكية والمحافظ الرقمية، ويحل عبد الله القحطاني رئيس المنصات الرقمية متحدثا في جلسة أخرى حول " تعزيز الابتكار التقني والمصرفية المفتوحة".