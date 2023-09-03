anb راعياً ماسياً ومشاركاً في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023"

يحل البنك العربي الوطني anb راعياً ماسياً لفعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية"، الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر الحالي تحت شعار "نمكّن لنبتكر" بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة.
وسيعرض البنك عبر جناحه في الملتقى أمام الزوار والمهتمين والخبراء، أحدث حلوله للتقنية المالية والدفع الإلكتروني، وأبرز ابتكاراته للتحول الرقمي وما أثمرته استراتيجية anb "أسهل وأسرع" الموجهة لتعزيز كفاءة أعماله والارتقاء بتجربة عملائه، وما قطعه من خطوات لتمكين قطاع التقنية المالية في المملكة الذي يعد أحد ركائز ومستهدفات وثيقة تطوير القطاع المالي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.
وقال عائض الزهراني الرئيس التنفيذي للعمليات لدى البنك العربي الوطني أن رعاية البنك ونشاطه المكثف في "سيملس السعودية" يأتي انطلاقاً من المكانة البارزة للبنك باعتباره من الجهات السعودية الرائدة في دعم مسيرة تمكين قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال دوره الفاعل في تطوير واجهات بنكية رقمية تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وإطلاق حلول ومنتجات مبتكرة، فضلاً عن خدماته المالية المتقدمة في قطاع المدفوعات والتجارة الإلكترونية.
وإلى جانب جناحه في المعرض، يشارك عدد من رؤساء قطاعات الأعمال لدى anb بكثافة في الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل في المؤتمر، لتقديم رؤية البنك حيال أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بالتقنية المالية والمدفوعات والابتكار.
حيث يشارك عمر العقيل الرئيس التنفيذي للمكتب الرقمي لدى البنك العربي الوطني في جلسة للحديث عن "مستقبل المدفوعات والتحديات والحوكمة"، في حين ستتناول منار العسكر رئيسة البيانات والتحليلات في جلسة نقاشية سبلالاستفادة من المنصات والبيانات. وتشارك نوره المنيف رئيسة تقنية الأعمال لدى البنك في جلسة حوارية تتمحور حول تبسيط تقنيات الدفع. فيما يسلط عمر الحامضة رئيس قسم البطاقات ومدفوعات التجزئة الضوء على آفاق ومستقبل التطبيقات الذكية والمحافظ الرقمية، ويحل عبد الله القحطاني رئيس المنصات الرقمية متحدثا في جلسة أخرى حول " تعزيز الابتكار التقني والمصرفية المفتوحة".
ويعد مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات، وملتقىً حيوياً للخبراء والمتخصصين حول العالم في التقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات إلى جانب التسويق الرقمي،كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية الواعدة للتطوير والابتكار والتحول الرقمي.