"السديس" يطلق مبادرة لتعزيز مكانة أئمة الحرمين ويفتتحها بزيارة الشيخ "الحذيفي"

عضَّدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ خططها لتعظيم رسالة أئمة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية؛ من خلال مبادرة زيارة الأئمة؛ بهدف تعزيز مكانتهم، وتفعيلاً لمبدأ الشورى، وتبادل الآراء والمقترحات؛ إزاء إعظام رسالة الحرمين الدينية، المرتكزة على التسامح والوسطية والاعتدال، وسبل تطويرها؛ للبلوغ بالمستهدفات المرسومة عالميًا.
ودشن رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المبادرة بزيارة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، بمنزله بالمدينة المنورة، مثمنًا دور فضيلته التفاعلي والإيجابي، في تعظيم رسالة أئمة الحرمين الشريفين الدينية عمومًا، وأئمة المسجد النبوي خصوصًا.
وأكد أن وكالة الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي؛ ستشهد -بحول الله- نقلة وثَّابة تطويرية؛ لتعزيز المهام الدينية الوسطية للأئمة والمؤذنين.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية أن الرئاسة أعدت خططًا استراتيجية نوعية؛ لبلوغ المستهدفات الدينية، وتعزيز دور الأئمة والخطباء؛ لإيصال أثر الحرمين الشريفين الديني الإيجابي عالميًا.
وقال: إن رسالة الأئمة والخطباء، والحلقات العلمية والقرآنية، محور ارتكاز؛ لنشر رسالة الحرمين الشريفين الدينية في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن من أولويات رسالة الشؤون الدينية إيصال رسالة الإسلام الأصيلة، وبث قيمه وثوابته المنطلقة من التآخي الإنساني والتعايش والتسامح.
وأفاد بأن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ يصب في مصلحة رسالتهما الاعتدالية الوسطية، وإثراء قاصديهما دينيًا، وسيُسهم - بإذن الله- في تجويد مخرجات الدروس والمحاضرات العلمية، المقامة في الحرمين الشريفين.
من جهة أخرى، اعتبر الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي إطلاق مبادرة زيارة أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها ليست مستغربة من رئيس الشؤون الدينية، وسعيه الدائم للعمل التكاملي، والأخذ بالشورى والآراء والمقترحات، وتعظيم رسالة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين، والتي تعد محورًا ومرتكزًا لرئاسة الشؤون الدينية، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.