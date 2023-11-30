"السديس" يطلق مبادرة لتعزيز مكانة أئمة الحرمين ويفتتحها بزيارة الشيخ "الحذيفي"

من جهة أخرى، اعتبر الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي إطلاق مبادرة زيارة أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها ليست مستغربة من رئيس الشؤون الدينية، وسعيه الدائم للعمل التكاملي، والأخذ بالشورى والآراء والمقترحات، وتعظيم رسالة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين، والتي تعد محورًا ومرتكزًا لرئاسة الشؤون الدينية، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.