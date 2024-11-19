"أمير تبوك" يستقبل المواطن "العطوي" المتنازل عن قاتل أخيه لوجه الله

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي، مساء أمس، المواطن ممدوح بن محمد أبو فراكه العطوي، الذي تنازل عن قاتل أخيه لوجه الله تعالى.
وثمَّن أمير منطقة تبوك، هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن العطوي من تنازلٍ لوجه الله تعالى عملٌ عظيمٌ وأجرهُ كبيرٌ، سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.
وقال في حديثه للمواطن العطوي: "أهنئك على ما قمت به، وهو عملٌ ليس مستغرباً على السعوديين، وجزاؤه كبيرٌ في الدنيا والآخرة، والجميع فخورٌ بك، ويعتبر خير مثال للمواطن السعودي".
ونقل أمير المنطقة اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمواطن ممدوح العطوي وأسرته، على هذا العمل النبيل.
من جانبه، أعرب المواطن ممدوح العطوي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة والرعاية الكريمة باستقباله وشكره على تنازله لوجه الله تعالى، مثمناً اهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يتقبّل منه هذا العمل، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.