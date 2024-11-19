"أمير تبوك" يستقبل المواطن "العطوي" المتنازل عن قاتل أخيه لوجه الله

وثمَّن أمير منطقة تبوك، هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن العطوي من تنازلٍ لوجه الله تعالى عملٌ عظيمٌ وأجرهُ كبيرٌ، سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.