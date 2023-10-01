القوات الجوية تُشارك في تمرين "درع السند" في باكستان

ويهدف التمرين الذي تنطلق فعاليّاته نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر لنحو شهر، إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.