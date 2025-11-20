NHC توقّع اتفاقية تطوير مشروع "دار مكة" في وجهة بوابة مكة بقيمة تطويرية تتجاوز 899 مليون ريال

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 236 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 930 وحدة سكنية من نوع الفلل، ليضيف خيارات سكنية نوعية في إحدى أهم الوجهات العمرانية الحديثة بمدينة مكة المكرمة، وسط جملة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة، وفق أسلوب عيش يتناغم فيه المسكن مع البيئة المحيطة بتجانس مثالي يحقق جودة الحياة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المسجد الحرام خلال 20 دقيقة