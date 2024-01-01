مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لسبعينية مصابة بجلطة ضخمة في الحوض والساق خلال "60" دقيقة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنهاء معاناة مريضة في العقد السابع من العمر، مصابة بجلطة ضخمة في أوردة الحوض والفخذ والساق، الأمر الذي الزمها الفراش وأفقدها القدرة على الحركة والمشي، ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز الغراس استشاري الأشعة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية والبورد الكندي.
والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للمستشفى والسماع لشكواها وتاريخها المرضي، تبين أنها مصابة بانتفاخ شديد وحرارة في الساق والفخذ مع الشعور بآلام تزداد وتيرتها بشكل يومي، الأمر الذي أوقفها عن أداء مهامها الإعتيادية، وتناولها لأدوية مسيلة للدم في محاولة للتغلب على تلك الأعراض.
مفيداً بأنه تم اخضاعها لعدداً من التحاليل المخبرية والفحوصات الطبية بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والالتراساوند (Ultrasound)، والتي كشفت بدقة عن وجود انسدادات بنسبة 95% في أوردة أسفل البطن والحوض والفخذ والساق، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المكون من استشاريي الأشعة التداخلية وأمراض الدم والعناية المركزة والتخدير بعد دراستهم لكافة التحاليل والفحوصات والتاريخ المرضي، اتخذوا القرار بسرعة التدخل العلاجي دون الشق الجراحي للمريضة، عبر إستخدام تقنيات الأشعة التداخلية ، موضحاً أن العملية استغرقت "60" دقيقة فقط تحت التخدير الموضعي، وتم فيها استخدام أجهزة وأدوات دقيقة جداً ومتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات لسحب الجلطة وشفطها بالقسطرة، مع تركيب فلتر وريدي مؤقت لمنع انتقال الجلطة للرئة.
وقال الدكتور عبدالعزيز الغراس أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد بدون أية مضاعفات، إذ نقلت المريضة عقب العملية للعناية المركزة للملاحظة ليوم واحد ثم لغرفة التنويم، وتبين من فحوصاتها ومؤشراتها الحيوية وجود تحسن كبير وواضح في تروية الدم بأوردة الحوض والفخذ والساق المشار اليهم سابقاً ، وعودة قدرتها على الوقوف. إذ خرجت من المستشفى خلال فترة قصيرة بعد علاجها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً وذو خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مما أهله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، إذ أنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات (JCI) ، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP).