مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لسبعينية مصابة بجلطة ضخمة في الحوض والساق خلال "60" دقيقة

مفيداً بأنه تم اخضاعها لعدداً من التحاليل المخبرية والفحوصات الطبية بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والالتراساوند (Ultrasound)، والتي كشفت بدقة عن وجود انسدادات بنسبة 95% في أوردة أسفل البطن والحوض والفخذ والساق، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المكون من استشاريي الأشعة التداخلية وأمراض الدم والعناية المركزة والتخدير بعد دراستهم لكافة التحاليل والفحوصات والتاريخ المرضي، اتخذوا القرار بسرعة التدخل العلاجي دون الشق الجراحي للمريضة، عبر إستخدام تقنيات الأشعة التداخلية ، موضحاً أن العملية استغرقت "60" دقيقة فقط تحت التخدير الموضعي، وتم فيها استخدام أجهزة وأدوات دقيقة جداً ومتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات لسحب الجلطة وشفطها بالقسطرة، مع تركيب فلتر وريدي مؤقت لمنع انتقال الجلطة للرئة.