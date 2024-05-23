"تنظيم الإعلام" تبدأ في إصدار تصاريح تغطية موسم الحج

وأضافت بأنها تقدم تسهيلات، منها تصاريح دخول المعدات الإعلامية عبر المنافذ الدولية، والتنسيق مع الوفود الاعلامية المصرح لها، لتسهيل مهامها، أيضاً تقديم ورش عمل للتعريف بكافة الخدمات الإعلامية، مع متابعة أنشطة الفرق الإعلامية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح، وتقديم الدعم على مدار الساعة.