الأمطار الصيفية.. "العبدالله" توقّع بدء موسم مطري جديد مع زيادة بنسبة 60%

وحول مدى تحسّن الموسم المطري على نطاق واسع من مناطق المملكة مقارنةً بالماضي، أكد "العبدالله" أنه بالنسبة لتحسّن الموسم المطري منذ عدة سنوات في مناطق عديدة من الجزيرة العربية وبلاد الشام يعود سببها إلى تغيرات مناخية طرأت على القوالب الجوية الرئيسية، وتغير محور التيار النفاث "تيارات قوية تهب على ارتفاعات عالية" تتسبب في ارتفاع الضغط الجوي كثيرًا فوق معظم مناطق أوروبا، ودفع كتل باردة نحو الجزيرة العربية، وتزامنها مع اندفاع كميات رطوبة عالية من بحر العرب، مما زاد كثيرًا من معدلات الأمطار في الشرق الأوسط بحدود 60% اعتمادًا على البيانات المعاد معالجتها.