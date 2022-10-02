تقويم التعليم توضح مواعيد التسجيل الجديدة في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين

وقالت الهيئة في ردّها على سؤال أحد المستفيدين سوف تبدأ الهيئة في استقبال طلبات التسجيل للرجال ممّن هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 4 أكتوبر فيما سيكون التسجيل للجميع اعتباراً من يوم الخميس المقبل 6 أكتوبر، والتسجيل للنساء لمَن هنّ على رأس العمل اعتبارًا من يوم الأحد القادم 9 أكتوبر، على أن يكون التسجيل لجميع النساء يوم 11 أكتوبر.