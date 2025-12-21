37 فرصة عقارية بمزاد نوادر مكة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية « إنفاذ » ، عن إقامة مزاد "نوادر مكة" إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات , والذي يبدأ يوم السبت بتاريخ 03-01-2026 م الساعة: 04:00 م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 06/ 01 / 2026 م من الساعة 1:30 ظهرا وحتى 11:55 مساءا .