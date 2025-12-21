37 فرصة عقارية بمزاد نوادر مكة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية « إنفاذ » ، عن إقامة مزاد "نوادر مكة" إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات , والذي يبدأ يوم السبت بتاريخ 03-01-2026 م الساعة: 04:00 م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 06/ 01 / 2026 م من الساعة 1:30 ظهرا وحتى 11:55 مساءا .
يطرح المزاد 37 فرصة تجارية وسكنية في مواقع استثنائية ومثالية تتمثل في 7 أراضي تجارية وسكنية بحي بطحاء قريش و 8 أراضي سكنية وشقتين بحي العزيزية , أرضين تجارية سكنية بحي الصبان , و 4 قطع أراضي سكنية وقطعتين أرض تجارية سكنية بحي الملك فهد , و 9 قطع أراضي بحي النزهة , وقطعة أرض سكنية بحي غرب الإسكان , وقطعة أرض سكنية بحي وادي جليل , وقطعة أرض سكنية بحي العدل .
حيث تقع في أهم أحياء مدينة مكة المكرمة وعلى أهم الطرق الرئيسية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع الإستراتيجية , والأبراج الفندقية مما يجعلها وجهة استثمارية مثالية .
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن نوادر الفرص الاستثمارية الواعدة بقلب مكة المكرمة ، كما ترحب شركة طيبة الخير للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0543564333