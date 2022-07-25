المدينة المنورة تزيح جدة والخبر عن وصافة أكثر المدن السعودية في الإشغال الفندقي لعام 2022.. شاهد الترتيب

وكشف تقرير حديث لشركة "كوليرز إنترناشيونال"، للاستشارات والأبحاث أنه مع قرب انتهاء النصف الثاني لعام 2022، ومع تصاعد التوتر في أوروبا وارتفاع أسعار النفط وتفاقم معدلات التضخم بقوة على أبرز أسواق السياحة الوافدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى إبطاء وتيرة التعافي إلى ما دون التوقعات، وتراجع معدلات الانتعاش في الأسواق التي تركز على النطاق المحلي بالنظر إلى ارتفاع معدلات السفر الخارجي في المنطقة.