أمير الشرقية يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ992 مليون ريال ويوقع عقود استثمارية بـ50 مليون

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حزمة من المشاريع البلدية والتنموية في محافظة الأحساء، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 992 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا للنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها الأحساء في مختلف المجالات، خصوصًا في الخدمات البلدية، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعم التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف سموه أن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة بيئات حضرية متطورة، بما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.
وشملت الحزمة مجموعة من المشاريع الحيوية، من أبرزها:
* مشروع صيانة ورفع كفاءة الطرق الزراعية بطول 190 كيلومترًا، ويشمل أعمال السفلتة، والإنارة، والتشجير، وتأمين السلامة المرورية، بهدف ربط المدن والبلدات ورفع كفاءة الحركة المرورية.
* مشروعات النظافة العامة بعدد أربعة مشاريع (مشروعان في الهفوف، ومشروعان في المبرز)، بهدف الارتقاء بأعمال النظافة وتطبيق خطط إشرافية ورقابية على مدار الساعة، باستخدام آليات ومعدات حديثة تتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني.
وفي جانب المبادرات المجتمعية، أطلق سمو أمير المنطقة الشرقية:
* هاكاثون أمانة الأحساء، برنامج تطوعي منظم يضم فرصًا تطوعية في مسارين بمشاركة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والجامعات والمدارس والفرق التطوعية، لتعزيز التكامل وتقديم حلول للتحديات البلدية والإسكانية وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي.
* الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري، التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والمشاركة في الحفاظ على البيئة الحضرية ضمن خطط إزالة مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري، دعمًا لبرنامج جودة الحياة.
وعلى صعيد الشراكات الاستثمارية، شهد سمو أمير المنطقة توقيع أمانة الأحساء عقودًا استثمارية بعوائد مالية تُقدَّر بنحو 50 مليون ريال، إلى جانب توقيع 9 شراكات مجتمعية تسهم في تقديم خدمات بلدية وتنموية مستدامة، وتشمل إنشاء 3 حدائق جديدة لتعزيز المساحات الخضراء وجودة الحياة في المحافظة.