أمير الشرقية يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ992 مليون ريال ويوقع عقود استثمارية بـ50 مليون

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حزمة من المشاريع البلدية والتنموية في محافظة الأحساء، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 992 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.