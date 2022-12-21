اجتماع مشترك بين "أبصر" و"ترميم" لبحث ترميم وتأهيل منازل المستفيدين بمكة المكرمة

بحضور الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" وضمن مشروع أبصر تنمية، عقدت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالدكتور عبدالله آل دربة الرئيس التنفيذي و"أبصر" للمسؤولية الاجتماعية ممثلة في الأمين العام لولوة بنت عواد الشمري اجتماعًا اليوم الأربعاء لبحث أوجه التعاون المُشترك وتكريس تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات وبناء الشراكة بما يخدم الإنسان والمكان وبما يعود بالنفع على المجتمع.
وأشادت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود بما تقدمه جمعية ترميم للتنمية وجهودها في ترميم وتأهيل منازل المستفيدين بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية.
وأكدت "عبير بنت فيصل" أن توفير حياة كريمة للمتضررين يعود بالنفع لخدمة الإنسان والمكان ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
ورفع الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله آل دربة الشكر والتقدير للأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" على الجهود المباركة في الدعم اللامحدود لمبادرات تنمية الإنسان.
ونوه "آل دربة" بالجهود المبذولة في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية ودعمتها وسهلت لها الوصول إلى مثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع داخل وخارج المملكة.
وتضمن اللقاء عرض تجربة "أبصر" في مبادرة ألفة للأحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية التي تكللت بالنجاح بمشاركة القطاع الحكومي وغير الربحي والتي هدفت إلى رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية في الأحياء الشعبية السكنية من خلال توحيد الجهود والأداء لترميم المكان وبناء الإنسان.
وشارك في اللقاء من جانب ترميم للتنمية مديرة إدارة البحث الاجتماعي والتطوع دعاء إمام ومدير العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية والشراكات نظمي الصاعدي ومن جانب "أبصر" المدير التنفيذي نوف بنت محمد المعجل، ومن إدارة المشاريع والمبادرات لولوة الدوسري ومن إدارة الاتصال المؤسسي دينا العتيبي، وناصر الشهري.
يُشار إلى أن جمعية ترميم للتنمية تهدف إلى ترميم المنازل القديمة للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بمنطقة مكة المكرمة وتقديم حلول الإيواء المؤقت للأسر المحتاجة، وتُسهم مع الجهات المعنية في توفير حلول دائمة لهم.