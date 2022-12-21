اجتماع مشترك بين "أبصر" و"ترميم" لبحث ترميم وتأهيل منازل المستفيدين بمكة المكرمة

ونوه "آل دربة" بالجهود المبذولة في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية ودعمتها وسهلت لها الوصول إلى مثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع داخل وخارج المملكة.