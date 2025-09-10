منتجع بالدرعية وعقارات متنوعة بحي الملقا والنرجس والعارض والعمارية والمهدية تطرحها السعدون بمزاد قمة الدرعية

أعلنت شركة السعدون العقارية عن أقامتها مزاد علني إلكتروني لبيع منتجع خاص بمساحة 6 ألاف متر مربع يطل على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بحي الدرعية ويتكون من 5 وحدات ومرافقها ومؤثث بالكامل وعقارات تجارية وسكنية متنوعة بأحياء الملقا والعارض والنرجس والعمارية والمهدية