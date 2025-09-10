منتجع بالدرعية وعقارات متنوعة بحي الملقا والنرجس والعارض والعمارية والمهدية تطرحها السعدون بمزاد قمة الدرعية

أعلنت شركة السعدون العقارية عن أقامتها مزاد علني إلكتروني لبيع منتجع خاص بمساحة 6 ألاف متر مربع يطل على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بحي الدرعية ويتكون من 5 وحدات ومرافقها ومؤثث بالكامل وعقارات تجارية وسكنية متنوعة بأحياء الملقا والعارض والنرجس والعمارية والمهدية
وبينت السعدون أن المزاد إلكتروني عبر منصة وصلت للمزادات وسيبدأ السبت 20/9/2025 الساعة 1 ظهرا وينتهي الإثنين 22/9/2025
وذكرت السعدون أنها تحرص دائما على تنوع العقارات بمزادتها العلنية لتلبية حاجة السوق العقارية وأن لديها مزادات علنية قادمة ذات طابع نوعي ومتخصص
للاطلاع على البروشور عبر الرابط
للتواصل والاستفسارات: 0555259495 – 920003852
رقم رخصة فال للمزادات 4200000006
تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 4716