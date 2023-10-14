منذ بداية 2023.. مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر يُسَلّم 20 وحدة للأسر المحتاجة

ضمن جهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لتوفر المساكن الخيرية الميسّرة للأسر المحتاجة والحالات الإنسانية الحرجة في المنطقة الشرقية، عبر مشروع الأمير "الإسكان الميسر"؛ تم تسليم 20 وحدة سكنية للأسر المحتاجة منذ بداية العام الميلادي الجاري.
وأوضح مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة قامت بتسليم عدد عشرين وحدة سكنية من مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر، للأسر المحتاجة، بعد دراسة حالتهم في إطار معايير دقيقة تضمن إيصال هذه الوحدات لمستحقّيها الفعليين، انطلاقًا من استراتيجيته المؤسسة؛ حيث وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع، لافتًا إلى أن أعمال المؤسسة تنطلق من الاحتياجات التي تعبّر عنها هذه الشرائح".
وأضاف الشمراني: يبلغ عدد المباني في مشروع "الإسكان الميسر" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية "37" عمارة، تحتوي على "148" وحدة سكنية، وتم تسليم عشرين وحدة سكنية للمستفيدين منذ بداية العام، كما تم التنسيق مع إدارة المؤسسة لإيجاد برامج تدريبية وتأهيلية لأبناء الأسر المستفيدة من الإسكان؛ بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي الاعتماد على أنفسهم في تحقيق مصادر دخل تعينهم على متطلبات الحياة.
وأكد أن "هذه الجهود معروفة للجميع، وأسفرت عن إيجاد منتجات سكنية جيدة للعديد من الأسر المحتاجة وأصحاب الحالات الإنسانية".