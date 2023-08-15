في المملكة المتحدة.. "التخصصي" يستعرض ابتكاراته في التعليم الطبي

يٌشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مؤتمر جمعية التعليم الطبي في أوروباAMEE) 2023)، المنعقد خلال الفترة 26-30 أغسطس الجاري، في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة؛ لاستعراض تجاربه وابتكاراته في التعليم الطبي، عبر منظومة من المبادرات والبرامج المتقدمة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب الطبي، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في الرعاية الصحية والتعليم من جميع أنحاء العالم.
ويتناول "التخصصي" خلال مشاركته بالمؤتمر؛ جهوده في توظيف مجموعة من المفاهيم ضمن التعليم الطبي الأكاديمي، التي أسهمت في تطوير النهج التقليدي القائم على نقل المعرفة الطبية والمهارات إلى نهج ابتكاري شامل، يسعى لمواجهة تحديات المتدربين الطبيين وتنمية الكوادر الصحية، عبر تقديمه أكثر من 71 برنامج إقامة شارك بها 790 طبيباً مقيمًا، و103 برنامج زمالة التحق بها 481 زميلًا، وتدريب 1,279 طبيباً مقيماً وزميلاً من جميع أنحاء العالم.
وأفاد الرئيس التنفيذي لإدارة التعليم والتدريب المكلف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأستاذ الدكتور سعود الشنيفي أن المشاركة في هذا الحدث العالمي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للتخصصي الهادفة إلى تعزيز ريادته في المعرفة المدفوعة بالبحث والابتكار، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف نائب المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالتخصصي الدكتور علي الشهري أن المستشفى سيقدم خلال أيام المؤتمر برامج شاملة ومتقدمة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب الطبي، تعكس دوره في تحسين التعليم الطبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم الطبي في مختلف التخصصات الصحية.
وتتمثل جهود إدارة التعليم والتدريب بالتخصصي في تطوير مناهج التدريب، وتوظيف تقنية المحاكاة لتدريب ممارسي الرعاية الصحية، وتبنّي أساليب تدريب حديثة مبتكرة، وتعزيز مشاركة المتدربين في عملية اتخاذ القرار، إضافةً إلى إطلاق مبادرات لتدريب الممارسين الصحيين على أُسس البحث السريري، الأمر الذي أسهم في نشر العديد من الأبحاث العلمية.
وتأتي مشاركة "التخصصي" في المؤتمر؛ تأكيداً على التزامه بتعزيز التعليم الطبي وتحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات المتقدمة، والمساهمة في إثراء التعليم الطبي بالتعارن مع نظرائه من المؤسسات الدولية.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنف مؤخرًا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).