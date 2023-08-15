في المملكة المتحدة.. "التخصصي" يستعرض ابتكاراته في التعليم الطبي

ويتناول "التخصصي" خلال مشاركته بالمؤتمر؛ جهوده في توظيف مجموعة من المفاهيم ضمن التعليم الطبي الأكاديمي، التي أسهمت في تطوير النهج التقليدي القائم على نقل المعرفة الطبية والمهارات إلى نهج ابتكاري شامل، يسعى لمواجهة تحديات المتدربين الطبيين وتنمية الكوادر الصحية، عبر تقديمه أكثر من 71 برنامج إقامة شارك بها 790 طبيباً مقيمًا، و103 برنامج زمالة التحق بها 481 زميلًا، وتدريب 1,279 طبيباً مقيماً وزميلاً من جميع أنحاء العالم.