انطلاق مواسم جمع "الفقع".. وسعره يصل إلى 1500 ريال

وذكر "الزعاق" شروطًا لظهور "الفقع"؛ أهمها أن تكون الأرض قد مُطرت مطرات عدة، وارتوت خلال "الوسم" قبل دخول المربعانية، موضحًا أن الأرض لا تنبت الفقع في مكان واحد خلال موسمين متتالين؛ لأنها تحتاج عامًا ونصف العام لاستعادة المكونات الطبيعية التي بسببها ينبت الفقع وينمو.