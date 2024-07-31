السعودية.. تشغيل أكبر مصنع للطاقة الشمسية في العالم بحلول 2026

قالت شركة "JinkoSolar" الصينية، أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم من حيث الشحنات، إن مصنعها المخطط له في السعودية، والذي سيكون أكبر مصنع في العالم لإنتاج خلايا ووحدات الطاقة الشمسية من نوع "N" التي تتميز باستقرار أعلى، من المتوقع أن يبدأ تشغيله في أوائل عام 2026 ويساعد في إنتاج خلايا شمسية بكفاءة قياسية.
وتصل قيمة الاستثمار إلى ما يقارب مليار دولار، وهو أكبر استثمار خارجي للشركة، بقدرة إنتاج سنوية لا تقل عن 10 جيجاوات من الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة بمجرد تشغيله، وسيكون أكبر قاعدة تصنيع للمنتجات الكهروضوئية الصينية في الخارج.
وسيكون هذا المصنع الوحدة الخارجية الرابعة للشركة بعد تلك الموجودة في ماليزيا وفيتنام والولايات المتحدة، وسيُمكنها من تلبية الطلب المحلي وتصدير التكنولوجيا وبراءات الاختراع والخبرات والخدمات عالميًّا.
وقال نائب رئيس الشركة، تشيان جينغ: "الأسواق السعودية تتمتع بائتمان أفضل، وموارد تمويل كافية، وقد أصبحت واحدة من أسرع المناطق نموًّا في مجال تطوير الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط".
وتابع : "أساسها الصناعي القوي يجعلها خيارًا ممتازًا لشركات الطاقة الشمسية الصينية التي تتطلع للتوسع في الخارج".