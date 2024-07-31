السعودية.. تشغيل أكبر مصنع للطاقة الشمسية في العالم بحلول 2026

قالت شركة "JinkoSolar" الصينية، أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم من حيث الشحنات، إن مصنعها المخطط له في السعودية، والذي سيكون أكبر مصنع في العالم لإنتاج خلايا ووحدات الطاقة الشمسية من نوع "N" التي تتميز باستقرار أعلى، من المتوقع أن يبدأ تشغيله في أوائل عام 2026 ويساعد في إنتاج خلايا شمسية بكفاءة قياسية.