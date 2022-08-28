اليوم الأول.. انتظام طلاب وطالبات التعليم بالمناطق والمحافظات في جميع المراحل

انتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني بجميع المناطق والمحافظات، في اليوم الأول لبداية العام الدراسي 1444هـ؛ حيث سارت العملية التعليمية بكل يسر وسهولة وفق مؤشرات إيجابية، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، في بيئة تعليمية تسودها الجدية والأمل والتفاؤل.