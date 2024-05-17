المدينة المنورة.. تأهُّب واستعداد الجهات كافة لتنفيذ خططها لحج هذا العام

وفي السياق ذاته، عقد أمير المنطقة اجتماعًا مع الجهات ذات العلاقة، كما وقف ميدانيًّا على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وعلى محطات استقبال الحجاج، وعلى الجهات المشاركة كافة، واطلع على سير العمل بما يكفل راحة ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بخدماتهم بكل يسر وسهولة.