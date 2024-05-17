المدينة المنورة.. تأهُّب واستعداد الجهات كافة لتنفيذ خططها لحج هذا العام

بدأت المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الحالي استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الحرام لهذا العام 1445هــ؛ إذ استعدت الجهات المعنية كافة لتنفيذ خططها لحج هذا العام، وسط متابعة ميدانية من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وعلى الرغم من أن زيارة المدينة المنورة ليس لها أي رابط أو صلة بالحج إلا أنها مهوى أفئدة ضيوف الرحمن قبل وبعد أداء مناسك الحج؛ إذ تشهد هذه الأيام توافدًا كبيًار من حجاج بيت الله الحرام؛ للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة أبرز المعالم الإسلامية، وسط منظومة متكاملة، تقدمها الجهات المعنية كافة لراحة ضيوف الرحمن.
وفي السياق ذاته، عقد أمير المنطقة اجتماعًا مع الجهات ذات العلاقة، كما وقف ميدانيًّا على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وعلى محطات استقبال الحجاج، وعلى الجهات المشاركة كافة، واطلع على سير العمل بما يكفل راحة ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بخدماتهم بكل يسر وسهولة.
إلى ذلك، شهدت المنطقة خلال الأسبوع الحالي وصول العديد من حجاج بيت الله الحرام عبر مطار المدينة الدولي، وقد تم استقبالهم بالورد المديني وتمور العجوة، وسط متابعة واهتمام الجهات الحكومية كافة.