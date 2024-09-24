وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.