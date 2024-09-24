وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، وضرورة التنسيق العربي المشترك لبذل مزيدٍ من الجهود لإيقاف التصعيد العسكري بالمنطقة.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعدّدة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.