جيل جديد من الفنانين السعوديين يعرضون أعمالهم الرائدة خلال أسبوع برلين للفنون

يقدم معهد مسك للفنون بالتعاون مع معهد برلين للفنون اليوم، بالعاصمة الألمانية برلين، عددًا من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة من الفنانين السعوديين الواعدين، وذلك بمعرض مدرسة التصوير الجديدة الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع برلين للفنون والمقام في الفترة من 14 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر 2022.