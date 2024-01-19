"17" جثة وللانقراض أسباب.. وقائع "الفهد الصياد" في شمال المملكة يرويها "المجلاد"

وتابع: منطقة الحدود الشمالية ضاربة في جذور التاريخ، ويعود تواجد الحياة الفطرية والاستيطان بها إلى آلاف السنين؛ فقد وجد بها آثار لكتابات ونقوش حجرية، وتواجد الفهد بالمنطقة الشمالية قديم جدًّا عرفناه من خلال الرسومات الحجرية والنقوش القديمة؛ مثل الآشورية، والثمودية والصفائية، وغيرها، كما أنها تعتبر قديمًا جزءًا مهمًّا من قصبة بادية العرب في شمال الجزيرة العربية؛ لما تتميّز به من خصوبة المراعي وكثرة الوحوش البرية بها، وكانت مسرحًا للصيد، بنى بها خلفاء الدولة الأموية قصورًا خصصت للصيد، وكان العرب يستخدمون الفهد بالصيد كما ذكر، الصيد بالهجن برفقة الفهود، وكذلك بالفهود منفردة؛ وذلك في النقوش الصفائية، وكتب اسم "الفهد لابجر".